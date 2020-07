Coronavirus: calano i nuovi casi, 7 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – Continua, lentamente ma costantemente, a rimanere piatta la curva del numero dei nuovi contagiati dal Coronavirus. Se nel corso degli ultimi giorni si era registrata una lieve tendenza al rialzo (dai +138 del 7 luglio ai +276 di ieri), oggi l’inversione di tendenza: i nuovi positivi sono solo 188 a fronte di quasi 46mila tamponi effettuati. Quattro regioni senza nuovi casi Dal punto di vista della distribuzione territoriale dei nuovi positivi, il primato spetta sempre alla Lombardia con 67 casi in più. Segue l’Emilia-Romagna (47), il Lazio (19) e il Veneto (10). Tutte le altre sono in singola cifra, con zero casi in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise. Il numero complessivo degli italiani colpiti ... Leggi su ilprimatonazionale

