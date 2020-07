Coronavirus, bollettino dell’Unità di crisi: 7 positivi, zero decessi e 2 guariti (Di sabato 11 luglio 2020) Sette nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e due guariti in Campania nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 4.769 mentre i deceduti restano 432. I tamponi eseguiti in totale sono 301.677, di cui 1.952 esami effettuati ieri. I guariti sono 4.095 di cui 4.095 totalmente guariti e zero clinicamente guariti. L'articolo Coronavirus, bollettino dell’Unità di crisi: 7 positivi, zero decessi e 2 guariti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 luglio: cala il numero dei decessi (7) e dei nuovi casi (188) - repubblica : Coronavirus, il bollettino dell'11 luglio: 188 nuovi positivi e 7 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 luglio: cala il numero dei decessi (7) e d... - gazaniadisuses : RT @ilriformista: Bollettino #Coronavirus, 188 nuovi casi e 7 decessi: i dati di sabato 11 luglio - AnnamariaBosia : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino dell'11 luglio: 188 nuovi positivi e 7 decessi [aggiornamento delle 18:20] -