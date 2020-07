Coronavirus, bollettino dell’11 luglio: 7 morti (totale 34.945), 242.827 contagi, 194.579 guariti (Di sabato 11 luglio 2020) Oggi si registrano zero nuovi casi in 4 regioni: Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Sardegna. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 45.931, per un totale di 5.900.552 Leggi su firenzepost

