Coronavirus, Bassetti: “Basta allarmismi, mandiamo un messaggio sbagliato” (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus: l’infettivologo chiede messaggi corretti in quanto per lui l’emergenza ormai è finita da tempo Coronavirus: il noto infettivologo Matteo Bassetti contro gli allarmismi in questa fase della pandemia. Che per lui non riguarda più l’Italia in quanto i casi sono pochissimi e non si deve gettare la popolazione nel panico. Per l’ennesima volta l’infettivologo … L'articolo Coronavirus, Bassetti: “Basta allarmismi, mandiamo un messaggio sbagliato” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Agenzia_Italia : L'infettivologo #Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul #Covid'. - Adnkronos : #Bassetti: 'Proroga a dicembre? Italia non è in emergenza' - digennaro_t : RT @FabrizioDalCol: L'infettivologo Bassetti: 'Basta TafazziI dati dicono che l'emergenza è finita' - LindaCathrine : RT @Nellina38303549: Coronavirus Prof. Matteo Bassetti 'Ora basta, altrimenti ne pagheremo le conseguenze per i prossimi 20 anni'. - LindaCathrine : RT @Nellina38303549: Coronavirus Prof. Matteo Bassetti 'La cosa che sconcerta è che tutte le sere si continua a dare un bollettino di guer… -