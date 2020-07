Coronavirus a Cremona, lo sfogo dell’infermiere: ‘Pazienti gravi, ci risiamo’ (Di sabato 11 luglio 2020) Pazienti gravi per Coronavirus a Cremona, lo sfogo social dell’infermiere: “Ci risiamo …. La maggior parte delle persone ormai pensa al mare o alla montagna”. Coronavirus a Cremona, ha fatto il giro della rete lo sfogo dell’infermiere che annuncia l’arrivo di nuovi pazienti in gravi condizioni. Si tratta di pazienti Covid. Coronavirus a Cremona, lo sfogo sui social dell’infermiere L’infermiere Luca Alini, di fronte alle nuove avvisaglie di un’emergenza Coronavirus a Cremona, ha voluto scrivere un lungo messaggio su Facebook nel quale si è sfogato per in incubo che torna a prendere forma. Di ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Coronavirus, lo sfogo di un infermiere di Cremona: “Sta ancora infettando” - rtl1025 : ?? Due ceppi diversi di #Covid19 in #Lombardia. Ad annunciarlo è stato il professor Fausto #Baldanti, direttore dell… - marco_gervasoni : Ora usano pure gli infermieri per la propaganda : come sono democratici. Coronavirus Cremona, l'infermiere Luca Al… - Noovyis : (“Coronavirus, ci risiamo”. L’allarme dell’infermiere di Cremona: “Non è una foto di marzo: nuovi ricoveri per pazi… - thewaterflea : RT @flayawa: Mio nonno ha lavorato come medico specializzato (anche) in malattie delle vie respiratorie in corsia per quasi 40 anni. È il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cremona Covid: in provincia di Cremona altri 7 contagi La Provincia Coronavirus, le suore di Grottaferrata a Vatican News: “Eravamo quasi tutte positive…settimane d’angoscia”

“Come Figlie di San Camillo, oltre 800 nel mondo, facciamo un quarto voto: assistere i malati, anche col rischio della vita. E tutte le sorelle che hanno assistito i malati in questa situazione di eme ...

Coronavirus, l'infermiere su Facebook: sta ancora infettando. Il post diventa virale

"Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il Coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravviv ...

“Come Figlie di San Camillo, oltre 800 nel mondo, facciamo un quarto voto: assistere i malati, anche col rischio della vita. E tutte le sorelle che hanno assistito i malati in questa situazione di eme ..."Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il Coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravviv ...