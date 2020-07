Coronavirus, 900 passeggeri atterrati con 4 voli diversi in Italia: e caccia ai contagiati (Di sabato 11 luglio 2020) Le Asl romane sono al lavoro per rintracciare i 900 passeggeri, quasi tutti bengalesi, arrivati nella Capitale con quattro aerei da Dacca, prima che l'Italia chiudesse i voli provenienti dal Bangladesh, dopo i numerosi casi accertati di Covid di rientro in città dal Paese asiatico. A viaggiare a bordo di quegli aerei c'erano probabilmente alcuni passeggeri positivi al Coronavirus, che, complice l'ambiente chiuso della cabina e l'aria condizionata, potrebbero aver diffuso il virus, contagiando anche gli altri viaggiatori. È allerta a Roma, l'attenzione resta alta all'aeroporto di Fiumicino e nella Asl Roma 2, dove sono in corso i tamponi per la ricerca del Covid-19 ai quali si stanno sottoponendo i componenti della comunità del Bangladesh. Ieri a risultare positivi sono ... Leggi su howtodofor

Coronavirus - è allerta a Roma per 900 bengalesi rientrati da Dacca Corsa contro il tempo per tracciare i contatti di chi è arrivato in Italia con i voli speciali alla vigilia del blocco

Corsa contro il tempo per tracciare i contatti di chi è arrivato in Italia con i voli speciali alla vigilia del blocco Coronavirus : stabile numero terapie intensive (94) - quasi 900mila tamponi Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia: sono complessivamente 59.484, +264 rispetto a ieri. Stabili le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 94, si riducono invece i ricoverati non in ...

Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia: sono complessivamente 59.484, +264 rispetto a ieri. Stabili le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 94, si riducono invece i ricoverati non in ... Coronavirus : stabile numero terapie intensive (94) - quasi 900mila tamponi Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia: sono complessivamente 59.484, +264 rispetto a ieri. Stabili le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 94, si riducono invece i ricoverati non in ...

LucaRic21703581 : 900 #bangla tornano a Roma e si vuole prorogare lo stato d' emergenza. BASTARDI #Conte #statodiemergenza #pd… - aderenzis1 : Coronavirus, è allerta a Roma per 900 bengalesi rientrati da Dacca - maelmale : Coronavirus, è allerta a Roma per 900 bengalesi rientrati da Dacca - frasisam : RT @ghirottif: Evento al 'Festival Pirandello e del '900: 'Gigi Ghirotti. 100 anni dalla nascita. Comunicare la malattia ai tempi del Coron… - BeastNoahArk : Questo ci fa capire quanto è sottostimato il numero di ammalati e asintomatici in queste zone. Coronavirus, è alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 900 Coronavirus, è allerta a Roma per 900 bengalesi rientrati da Dacca la Repubblica Investiti seicentomila euro per la nuova farmacia

Inaugurata in via Manzoni 10 la nuova farmacia comunale n. 2. di Pistoia. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Alessandro Tomasi, l’amministratore unico Alessio Poli, il presidente Confser ...

Google scommette sul digitale: 900 milioni per l’Italia

Si chiama “Italia in Digitale” e prevede uno stanziamento di 900 milioni di euro nei prossimi cinque anni: il piano di Google per l’Italia punta ad assistere e favorire la digitalizzazione delle picco ...

Inaugurata in via Manzoni 10 la nuova farmacia comunale n. 2. di Pistoia. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Alessandro Tomasi, l’amministratore unico Alessio Poli, il presidente Confser ...Si chiama “Italia in Digitale” e prevede uno stanziamento di 900 milioni di euro nei prossimi cinque anni: il piano di Google per l’Italia punta ad assistere e favorire la digitalizzazione delle picco ...