Coronavirus, 188 nuovi casi e 7 decessi (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) A oggi, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 è di 242.827, con un incremento rispetto a ieri di 188 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 13.303, con un decremento di 125 assistiti rispetto al 10 luglio. Tra gli attualmente positivi, 67 sono in cura presso le terapie intensive, con un aumento di 2 pazienti rispetto al 10 luglio. 826 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 18 pazienti rispetto al 10 luglio. 12.410 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 10 luglio i nuovi deceduti sono 7 e portano il totale a 34.945. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 194.579, con un incremento di 306 persone rispetto al 10 luglio. ... Leggi su liberoquotidiano

Coronavirus, il bollettino di oggi in Lombardia, 11 luglio 2020. Migliorano i dati nella regione. In Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus sono 67 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 2 ...