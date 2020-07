Corona virus: pugliese in America, “mi sa che il messaggio di incoraggiamento serve a me” Marcello Miali, originario di Martina Franca, vive negli Usa: "la negazione dell’evidenza" (Di sabato 11 luglio 2020) Scrive Marcello Miali: DENIAL Una parola in Inglese-Americano, definisce molto chiaramente il perché negli Stati Uniti il Coronavirus sta ancora allegramente proliferando: denial { dəˈnīəl}. Il denial è la negazione dell’evidenza, il rifiuto di accettare la realtà, trincerandosi dietro motivazioni incongruenti. Quando 3 mesi fa, scrissi alla redazione di Noinotizie per condividere con la mia terra d’origine, qual era l’evoluzione della pandemia in USA, in Italia le terapie intensive non avevano più posti e i decessi aumentavano in maniera esponenziale. Ne approfittai anche per mandare un messaggio di incoraggiamento ai miei amici in Patria, nonostante, anche qui da noi i ... Leggi su noinotizie

Corona virus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Corona virus