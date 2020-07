Copa Libertadores, ripresa fissata per il 15 settembre (Di sabato 11 luglio 2020) La Copa Libertadores riprenderà il 15 settembre. Lo ha stabilito la COMNEBOL, che ha aggiunto come alla ripresa in autunno si ripartirà esattamente da dove ci si era fermati, vale a dire con la disputa delle ultime sfide della fase a gironi e poi si andrà avanti con la fase a eliminazione diretta di quella che è il corrispettivo della nostra Champions League. L’Europa League dell’America del Sud, vale a dire la Copa Sudamericana, riaprirà i battenti il 27 ottobre. Leggi su sportface

Desiderio Boca, De Rossi: "Voglio vincere la Libertadores"

Durante un'intervista rilasciata a La Nacion, infatti, De Rossi ha fatto sapere che gli piacerebbe sedere sulla panchina del club argentino. Queste le sue parole: "Ho in testa l’idea di tornare come a ...

