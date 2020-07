Conte: 'Pronti a prorogare lo stato d'emergenza fino al 31/12'. Le opposizioni insorgono: 'decide il Parlamento' (Di sabato 11 luglio 2020) Il presidente del Consiglio, da Venezia, per un test sugli impianti del Mose, annuncia una proroga dello stato di emergenza per il covid, ed è subito polemica. "Non è stato ancora deciso -spiega il ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Conte Pronti Conte: Pronti anche a una seconda ondata epidemica. Ripartiamo in sicurezza Oggi Scuola Conte: 'Pronti a prorogare lo stato d'emergenza fino al 31/12'. Le opposizioni insorgono: 'decide il Parlamento'

'Serve per tenere sotto controllo il virus' dice il premier, che poi precisa: 'La decisione sarà presa nel debito confronto con il Parlamento'. 'La libertà non si cancella per decreto' attacca Salvini ...

Ue: Conte, pronti a settembre per presentare Recovery plan italiano

Roma, 10 lug 20:13 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'intervista che andrà in onda questa sera durante "Stasera Italia news", su Retequattro, ha affermato: "Abbiamo el ...

