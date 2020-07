Consigli Fantacalcio 32ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare (Di sabato 11 luglio 2020) Consigli Fantacalcio 32ª giornata – Si torna subito in campo per la 32ª giornata giornata del campionato di Serie A. Il turno si apre con il botto e con tre sfide molto interessanti, nel primo match in campo la Lazio che non può permettersi altri passi falsi contro il Sassuolo. Alle 19.30 trasferta per la Roma che dovrà vedersela con il Brescia, poi il big match tra Juventus e Atalanta, partita che può valere una stagione. Domenica vero e proprio scontro tra Genoa e Spal, il Cagliari impegnato contro il Lecce, la Fiorentina contro il Verona. Sfida sentita tra Parma e Bologna, big match tra Napoli e Milan mentre lunedì c’è Inter-Torino. Consigli Fantacalcio 32ª giornata CHI ... Leggi su calcioweb.eu

