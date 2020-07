Consigli Fantacalcio 32.a giornata di Serie A: Theo Hernandez in gran forma (Di sabato 11 luglio 2020) Consigli Fantacalcio 32.a giornata di Serie A. La Serie A riparte con la 32.a giornata e si riprende dai 3 anticipi in programma sabato: alle ore 17.15 allo stadio Olimpico è in programma Lazio-Sassuolo; alle ore 19.30 sarà la volta di Brescia-Roma al ‘Rigamonti’ ed infine alle 21.45 all’ Allianz Stadium si giocherà un attesissimo Juventus-Atalanta. Domenica 12 luglio si riprenderà con Genoa-Spal alle 17.15 a ‘Marassi’; alle 19.30 si giocheranno ben 4 gare: Cagliari-Lecce; Fiorentina-Verona; Parma-Bologna e Udinese-Sampdoria. Domenica alle 21.45 ci sarà il posticipo Napoli-Milan, in programma al ‘San Paolo’. Lunedì 13 luglio chiuderà la 32.a giornata il ‘monday night’ ... Leggi su news.superscommesse

