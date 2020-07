Conferenza stampa Di Biagio: «Dobbiamo parlare poco. C’è grande amarezza» (Di sabato 11 luglio 2020) Gigi Di Biagio ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: queste le parole del tecnico Gigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le parole riportate da TMW. INCONTRO CON I TIFOSI – «Normale che ci sia amarezza, in primis da parte nostra e da parte dei tifosi. Si è trattato di un incontro legittimo. Da parte loro volevano far vedere l’attaccamento alla maglia dopo tutto quello che stava succedendo. Un incontro civile e cordiale che non mie dispiaciuto. Niente di eclatante, soltanto un far vedere che c’è tanta amarezza. Dobbiamo parlare poco e ascoltare, correre tanto ... Leggi su calcionews24

Conferenza stampa Giuseppe Conte 10 Luglio 2020 : Stato di Emergenza al 31/12 - Parlamento - Rutte - Recovery (Video) A margine dell’incontro bilaterale con Rutte , il capo del governo Conte si è intrattenuto con la stampa per fare il punto su alcuni dei temi all’ordine del giorno e, tra le altre cose, per fare chiarezza sulle sue stesse parole ...

A margine dell’incontro bilaterale con , il capo del governo si è intrattenuto con la per fare il punto su alcuni dei temi all’ordine del giorno e, tra le altre cose, per fare chiarezza sulle sue stesse parole ... Conferenza stampa Gasperini : «Siamo in un periodo eccezionale e vogliamo continuare così» Gian Piero Gasperini , allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita contro la Juventus In Conferenza stampa , Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Juve-Atalanta. Le sue ...

Gian Piero , allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita contro la Juventus In , Gian Piero ha parlato alla vigilia di Juve-Atalanta. Le sue ... Conferenza stampa Fonseca : «Spero di avere Smalling per l’Europa League» Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato alla vigilia della partita contro il Brescia Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Brescia. EUROPA LEAGUE ...

Genoa-Spal, Di Biagio: “Utopia recuperare il Lecce”

“Questa squadra è ultima da inizio dell’anno. Quando sono arrivato ho cercato di giocare le partite per vincerle, imponendo il gioco ma non ci siamo riusciti“. Luigi Di Biagio non nasconde la delusion ...

