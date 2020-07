Conferenza stampa D’Aversa: «Caso Coronavirus? Seguiremo il protocollo» (Di sabato 11 luglio 2020) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga di domani contro il Bologna. Caso Coronavirus – «Per fortuna la persona positiva è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso Seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo». TORNA INGLESE – «Domani non ci sarà Cornelius, ha avuto un problema muscolare. Rientrerà però Roberto Inglese dopo un lungo periodo. È chiaro che il minutaggio che ha a disposizione non ... Leggi su calcionews24

Conferenza stampa Iachini : «Servono fortuna e concretezza» Giuseppe Iachini , allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona Giuseppe Iachini , allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita ...

Giuseppe , allenatore della Fiorentina, ha parlato in alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona Giuseppe , allenatore della Fiorentina, ha parlato in alla vigilia della partita ... Conferenza stampa Liverani : «Dobbiamo tenere vivo il fuoco della vittoria» Fabio Liverani , allenatore del Lecce, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari Fabio Liverani , allenatore del Lecce, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa ...

Fabio , allenatore del Lecce, ha parlato in alla vigilia partita contro il Cagliari Fabio , allenatore del Lecce, ha parlato in alla vigilia trasferta in casa ... Conferenza stampa Pioli : «Napoli tosto. Futuro? Non mi interessa» Stefano Pioli ha commentato la situazione in casa Milan in vista del match di Serie A contro il Napoli: le sue parole Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Napoli. LEAO – ...

Marcozanni86 : #Michel ora in conferenza stampa spiega che paesi beneficiari soldi #RecoveryFund dovranno rispettare raccomandazio… - acmilan : Coach Pioli’s ready to answer questions ahead of #NapoliMilan. Tune in on our official App ???… - vilmamoronese : Domani alle ore 10 a Palazzo Paternò a #Caserta (via San Carlo 142), si terrà la conferenza stampa di presentazione… - sabiantun : RT @acmilan: ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach’s press br… - dieguito82 : RT @acmilan: ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach’s press br… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Iachini: «Servono fortuna e concretezza» Calcio News 24 Conferenza stampa D’Aversa: «Caso Coronavirus? Seguiremo il protocollo»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga di domani contro il Bologna. CASO CORONAVIRUS – «Per fortuna la persona positiva è ...

Zenga alla vigilia di Cagliari-Lecce: la conferenza stampa – LIVE

A 24 ore da Cagliari-Lecce parla Walter Zenga. Il tecnico rossoblù anticipa i temi della sfida contro i giallorossi affamati di punti salvezza Più mente che gambe, più attenzione alla condizione atlet ...

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga di domani contro il Bologna. CASO CORONAVIRUS – «Per fortuna la persona positiva è ...A 24 ore da Cagliari-Lecce parla Walter Zenga. Il tecnico rossoblù anticipa i temi della sfida contro i giallorossi affamati di punti salvezza Più mente che gambe, più attenzione alla condizione atlet ...