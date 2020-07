Condannato per mafia, percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato dei finanzieri. Era stato arrestato insieme al fratello di Totò Riina (Di sabato 11 luglio 2020) Nel 2011 era stato arrestato in un operazione dei carabinieri insieme al fratello di Totò Riina, Gaetano. In seguito era stato Condannato per associazione mafiosa, ma nonostante questo aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. Il 48enne è stato scoperto e denunciato alla Procura dai finanzieri di Corleone: le indagini delle Fiamme gialle hanno infatti accertato che l’uomo, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Corleone, aveva riportato una condanna definitiva per il reato previsto all’articolo 416 bis del codice penale che, come previsto, preclude la possibilità di ottenere il beneficio economico. Nonostante questo aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

