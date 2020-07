Concorso straordinario scuola 2020: come funziona e come partecipare (Di sabato 11 luglio 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10 luglio 2020 si chiude il cerchio sul Concorso straordinario per l’assunzione di 32 mila nuovi docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. La rettifica, infatti, chiarisce i termini della procedura straordinaria, le tempistiche entro le quali presentare domanda e i requisiti per partecipare. Si tratta della prima delle varie procedure concorsuali annunciate a più riprese dal Premier Giuseppe Conte e dalla Ministra all’Istruzione Lucia Azzolina. Il Concorso appena ufficializzato, in particolare, permetterà di stabilizzare i cosiddetti precari “storici” della scuola, spalmando l’assunzione su tre anni scolastici consecutivi. In questo modo sarà ... Leggi su quifinanza

Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione - domande entro 15 luglio : bando - chi partecipa - prove e programmi In Gazzetta anche il bando del Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione , che consentirà l’ottenimento del titolo ai docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio in Istituti del sistema nazionale di istruzione e ...

In Gazzetta anche il del per , che consentirà l’ottenimento del titolo ai docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio in Istituti del sistema nazionale di istruzione e ... Concorso Scuola straordinario per l’abilitazione : la domanda scade venerdì 3 luglio La domanda per la procedura straordinaria per l’abilitazione scade a breve venerdì 3 luglio . Scopriamo quali sono i requisiti di accesso per il Concorso Scuola straordinario per l’abilitazione: Aver svolto almeno tre anni di ...

La per la procedura straordinaria per l’abilitazione a breve venerdì 3 . Scopriamo quali sono i requisiti di accesso per il per l’abilitazione: Aver svolto almeno tre anni di ... Concorso straordinario personale docente Presto un nuovo bando - Anief conferma i ricorsi (Teleborsa) – Incontro al Ministero dell’Istruzione per il bando del Concorso straordinario che è cambiato ai sensi della della legge 41 del 2020. “La nuova disciplina – spiega a Teleborsa Marcello Pacifico, Presidente ...

