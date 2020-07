"Con Taricone rapporti pessimi dopo il Grande Fratello. Quando è morto, i suoi parenti...". Cristina Plevani, una rivelazione sconcertante (Di sabato 11 luglio 2020) "rapporti pessimi". Tra Cristina Plevani e il compianto Pietro Taricone non correva più buon sangue al termine del Grande Fratello. Sono stati i grandissimi protagonisti della prima storica edizione avevano fatto impazzire i telespettatori con la loro storia d'amore (e di sesso) nella casa, sotto i riflettori (prima volta in assoluto). Ma è l'ex bagnina bresciana, intervistata dal settimanale Di Più, a svelare come stessero veramente le cose con Taricone, scomparso tragicamente nel 2010 a causa di uno schianto durante un volo in paracadute. "Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che ... Leggi su liberoquotidiano

