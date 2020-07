Con il Covid non si scherza. Sarà ancora stato di emergenza. Il Governo pronto ad agire in caso di seconda ondata. Ma il solito Salvini vaneggia di deriva autoritaria (Di sabato 11 luglio 2020) Non è finita. In Italia sono ancora troppi i problemi causati dal Covid, tanto sul fronte sanitario quanto su quello politico. Ieri il premier Giuseppe Conte ha quindi annunciato che si va verso una proroga dello stato d’emergenza, che non cesserebbe così più il 31 luglio ma il 31 dicembre. Un particolare che porta anche al mantenimento dello smart working, sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. Del resto che a una vita normale difficilmente si tornerà prima dell’anno prossimo è un tema dibattuto da tempo e le parole del presidente del Consiglio non sono suonate come una novità. Il premier, intervenendo da Venezia in occasione del test di sollevamento delle paratoie del Mose, ha affermato che le attuali condizioni portano a proseguire lo ... Leggi su lanotiziagiornale

