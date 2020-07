Cinema, Franceschini: “Raddoppiati fondi per le sale, firmato decreto da 22 milioni” (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA – “Queste ulteriori risorse andranno a incrementare i 20 milioni gia’ stanziati per sostenere le sale cinematografiche, duramente colpite dalla chiusura nel periodo del lockdown e che ora conoscono una lenta ripresa”. Cosi’ il ministro per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha dichiarato firmando il decreto che, dopo il primo stanziamento di 20 milioni con il decreto dello scorso 5 giugno, raddoppia con altri 20 milioni di euro le risorse, sempre a valere sul Fondo emergenza cinema e spettacolo, istituito con il Dl Cura Italia. Leggi su dire

