Ci vediamo da Mario, prima o poi: muore a 80 anni Mario Zanni, il Mario cantato da Ligabue (Di sabato 11 luglio 2020) Ci vediamo da Mario, prima o poi… Canta così Luciano Ligabue in ‘Certe Notti’, hit del 1995. Quel Mario (Mario Zanni) se n’è andato. All’età di 80 anni il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino alla Correggio del Liga, in provincia di Reggio Emilia, è morto. Oltre che in ‘Certe Notti’, Mario Zanni è citato in ‘Bar Mario’ del 1990. Ed era stato interpretato da ... Leggi su nonsolo.tv

