Chi percepisce il reddito di cittadinanza non vuole lavorare nei campi: dati impietosi (Di sabato 11 luglio 2020) Chi percepisce il reddito di cittadinanza non vuole lavorare. Preoccupanti i dati raccolti da Confagricoltura sulle domande per lavorare nel settore agricolo Gli italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza non vogliono lavorare nei campi. Proprio per far fronte a questa evenienza, nel decreto anti-covid era stata inserita l’opportunità di continuare a percepire il reddito pur lavorando nel settore agricolo. Ma gli italiani hanno preferito restare a casa. E’ questo ciò che si legge nella notizia riportata dal Messaggero, che riporta dati impietosi. Su 2,5 milioni di italiani che percepiscono il ... Leggi su bloglive

