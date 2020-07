Chi è Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Sport Illustrated (Di sabato 11 luglio 2020) Chi è Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Sport Illustrated Valentina Sampaio, ventitreenne brasiliana, è la prima modella transgender scelta da Sports Illustrated per apparire sulla famosa rivista americana. La ragazza aveva già segnato la storia della moda, diventando la prima modella trans protagonista di una campagna di Victoria’s Secret e la prima ad apparire sulla copertina di Vogue Paris. “Sono emozionata e onorata: mi vedono come la donna e la persona che sono. Voglio che un giorno tutto questo non sia importante, non sia nuovo”, ha ... Leggi su tpi

rosatoeu : Chi è Valentina Sampaio, ventitreenne e prima modella transgender di Sport Illustrated. - lejesonfe : *Stalker mode on* Ragazzi se volete sapere chi è il ragazzo di Giulia Valentina (o ex ancora non si è capito ma par… - 1zico : Chi è Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Sport Illustrated - Torcibudellos : Chi è Valentina Sampaio, la prima modella transgender di Sport Illustrated - expoworldpress : RT @repubblica: Per la prima volta su Sport Illustrated c'è una modella transgender -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Valentina Smart working e vita di coppia, tra chi ha nostalgia del partner e chi invece è scappato | HuffPost Italia Life L'HuffPost Smart working e vita di coppia, tra chi ha nostalgia del partner e chi invece è scappato

Non soltanto i bambini, anche le coppie hanno sofferto durante il lockdown. In Cina è già cresciuto il numero delle separazioni e dei divorzi. In Italia, oltre alle fughe sono da segnalare le regressi ...

"Conversazione su Tiresia", proiezione nei teatri: omaggio a Camilleri ad un anno dalla morte

«Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri ad un anno dalla scomparsa con la proiezione di 'Conversazione su Tiresia'. Un film prezioso che ci restituisce la vitalità e l’intelligenza di un autore s ...

Non soltanto i bambini, anche le coppie hanno sofferto durante il lockdown. In Cina è già cresciuto il numero delle separazioni e dei divorzi. In Italia, oltre alle fughe sono da segnalare le regressi ...«Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri ad un anno dalla scomparsa con la proiezione di 'Conversazione su Tiresia'. Un film prezioso che ci restituisce la vitalità e l’intelligenza di un autore s ...