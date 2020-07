Chi è Michele Morrone, vita privata e biografia (Di sabato 11 luglio 2020) L’Oscar può attendere. La fama no: quella Michele Morrone l’ha già conquistata con un film che, in modo inatteso e clamoroso come una vincita al SuperEnalotto, gli ha cambiato la vita, laureandolo oggetto del desiderio in mezzo mondo e re dei sex symbol dell’estate 2020. Pazienza se la pellicola in questione è 365 giorni, la produzione polacca, versione mitteleuropea di Cinquanta sfumature di grigio, della quale tutti parlano, che tutti vedono su Netflix – da settimane è nella top ten dei titoli più gettonati della piattaforma streaming – e nessuno sembra apprezzare: un soft porn di dubbio gusto, basato sul romanzo (non ancora tradotto in inglese né tanto meno in italiano) di Blanka Lipinska, dove Morrone interpreta un mafioso siciliano che rapisce ... Leggi su aciclico

Michele Bravi - accolta la richiesta di patteggiamento Michele Bravi , vincitore di X Factor nel 2013 e finalista dell’edizione di quest’anno di Amici Speciali, ha visto accolta la richiesta di patteggiamento nel processo in cui era coinvolto per omicidio stradale. Nel 2018, infatti, il ...

, vincitore di X Factor nel 2013 e finalista dell’edizione di quest’anno di Amici Speciali, ha visto la di nel processo in cui era coinvolto per omicidio stradale. Nel 2018, infatti, il ... I giudici accettano la richiesta di patteggiamento di Michele Bravi Era il 22 novembre del 2018 quando Michele Bravi fu protagonista di un incidente in auto. In quello scontro perse la vita una donna di 58 anni che viaggiava sulla moto colpita dall’automobile guidata dal cantante. Ora, dopo meno di due anni, ...

Era il 22 novembre del 2018 quando fu protagonista di un incidente in auto. In quello scontro perse la vita una donna di 58 anni che viaggiava sulla moto colpita dall’automobile guidata dal cantante. Ora, dopo meno di due anni, ... Michele Bravi - accolta la richiesta di patteggiamento Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013 e finalista dell’edizione di quest’anno di Amici Speciali, ha visto accolta la richiesta di patteggiamento nel processo in cui è accusato di omicidio stradale. Nel 2018, infatti, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Michele Chi è il boss Michele Senese, “il pazzo” che da Afragola ha conquistato Roma Napoli Fanpage.it Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, nuove nomine. Il vescovo Armando: “Grazie a chi ha dato disponibilità ai trasferimenti”

FANO – Nuove nomine nella Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Le nomine e i trasferimenti che vengono pubblicati, andranno in vigore a partire da settembre. “Ringrazio – ha affermato il ves ...

"Fake credits", ecco chi sono gli arrestati

Ventuno persone poste agli arresti domiciliari, tre condotte in carcere e sei imprenditori sospesi dalla loro attività. E’ il provvedimento cautelare emesso dal Gip di Catania nell’ambito dell’operazi ...

