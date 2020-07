Che cos’è la «famiglia»? Le foto che la raccontano (Di sabato 11 luglio 2020) Quali immagini raccontano la «famiglia»? Che significato ha per ognuno di noi? La piattaforma globale Agora, dedicata alla fotografia ha posto queste domande ai fotografi che la popolano lanciando il contest #Family 2020. In pochi giorni sono state inviate più di ottomila immagini da tutto il mondo, tante diverse rappresentazioni della famiglia e del senso di appartenenza che la caratterizza. Leggi su vanityfair

