Chat su Whatsapp: video e foto hot di ragazzine, ma anche suicidi e mutilazioni. Denunciati 20 minorenni (Di sabato 11 luglio 2020) Una Chat degli orrori. video hot di minorenni scambiati su Whatsapp. Ma anche immagini di suicidi, mutilazioni e decapitazioni. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e... Leggi su ilmattino

