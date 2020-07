Chat degli orrori su WhatsApp, 20 minori denunciati. «Video e foto di pedofilia». Incubo dark web (Di sabato 11 luglio 2020) Una Chat degli orrori. Video hot di minorenni scambiati su WhatsApp. Ma anche immagini di suicidi, mutilazioni e decapitazioni. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e... Leggi su ilmattino

