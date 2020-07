Charity couture: La moda sostiene la lotta al Covid-19 (Di sabato 11 luglio 2020) Il nuovo trend è la Charity couture: le donazioni, i progetti e le iniziative dei grandi stilisti a sostegno della lotta contro il Coronavirus Il dictat degli stilisti? “Fashion never stops”. Nonostante il Covid abbia messo in ginocchio il mondo intero e a dura prova l’economia mondiale, con ripercussioni indelebili per le case di moda più illustri, i grandi gruppi del lusso, le maison e gliArticolo completo: Charity couture: La moda sostiene la lotta al Covid-19 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

