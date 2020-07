Catania, arrestata giovane mamma: lancia la figlia contro l’auto dell’ex compagno (Di sabato 11 luglio 2020) Un gesto davvero folle quella che è avvenuto a Catania da parte di una giovane mamma di 23 anni: al momento è indagato e si trova ai domiciliari Una brutta notizia proveniente da Catania. Una mamma di 23 anni con ben tre figli è stata arrestata: attualmente si trova ai domiciliari in un’altra abitazione. Inoltre, … L'articolo Catania, arrestata giovane mamma: lancia la figlia contro l’auto dell’ex compagno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fattoquotidiano : Catania, “legava la figlia al seggiolone per ore e l’ha lanciata contro il parabrezza dell’auto del padre”: madre a… - SkyTG24 : Catania, lancia figlia di 15 mesi contro auto ex amante: arrestata - GiacoZacca : @LenziEleonora No, ho sbagliato il link. Pardon. - SiciliaReporter : Catania, bimba legata al seggiolone per ore e denti rotti col cucchiaio: arrestata madre violenta - bbeghella : RT @ultimenotizie: Legava la figlia, che ha meno di due anni, al seggiolone, anche dalle 12 alle 21, per obbligarla a non muoversi mentre l… -