Castellacci: «Bologna Parma può essere rinviata» (Di sabato 11 luglio 2020) L’ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, spiega in quale situazione Bologna-Parma potrebbe essere rinviata La notizia di un tesserato positivo nelle fila del Parma ha messo in allarme il campionato. L’ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Lo abbiamo detto tante volte: il caso di positività nel calcio ce lo aspettavamo. Col vecchio protocollo il campionato ora sarebbe stato sospeso. Col nuovo protocollo fortunatamente la quarantena ‘soft’ non implicherà la stop alle attività. Adesso il Parma vivrà isolato, nella ‘bolla’. Ci vorrà un secondo tampone a 2-3 ore dal fischio d’inizio del match col ... Leggi su calcionews24

