Caso Stone | Biden attacca | ' Trump ha abusato del proprio potere'

'Donald Trump ha nuovamente abusato del suo potere, concedendo la commutazione della pena, sperando ancora di evitare il controllo mentre devasta le norme e i valori che rende il nostro Paese un faro ...

"Donald Trump ha nuovamente abusato del suo potere, concedendo la commutazione della pena, sperando ancora di evitare il controllo mentre devasta le norme e i valori che rende il nostro Paese un faro ...

Trump evita il carcere all'amico Stone condannato per il Russiagate: è bufera | I media: "Donald peggio di Nixon"

E' una decisione che ha scatenato una pioggia di critiche quella presa da Donald Trump: ha infatti deciso di commutare la pena del suo vecchio amico e consigliere Roger Stone, condannato in febbraio a ...

