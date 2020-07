Casinò, Las Vegas e il lato oscuro dell’America, stasera in tv il capolavoro di Scorsese (Di sabato 11 luglio 2020) Casinò parte dalla fine: non solo nel senso di un’anticipazione del finale del film, ma proprio da un’immagine che pare quella definitiva, terminale della storia. Si vede infatti il protagonista Sam “Asso” Rothstein (Robert De Niro) salire su di un’autovettura che improvvisamente esplode per un attentato, avvolgendolo in fiamme che invadono tutto lo schermo. Un’apocalisse in cui lui pare fluttuare, e morire, cui il controcanto della colonna sonora della Passione Secondo Matteo di Bach, fornisce un sentore di assolutezza tragica, conclusiva. Invece quello è solo l’inizio, anche se la scena scandisce un’aura luttuosa che si proietta su tutta la vicenda, raccontata dalla voice over di due personaggi uno dei quali è lo stesso Sam. Il quale per quanto abbiamo potuto intuire, è passato a miglior vita: e ... Leggi su optimagazine

