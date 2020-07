Casinò: i segreti sulla scena della morsa nel film di Scorsese (Di sabato 11 luglio 2020) Dietro una delle sequenze più violente del film Casinò, quella in cui un gangster viene torturato con la testa in una morsa, si cela una storia agghiacciante, ma anche divertente. Dietro una delle sequenze più violente del film Casinò si cela una storia agghiacciante, ma anche divertente. Parliamo, ovviamente, della scena della testa nella morsa, che nel libro originale (a sua volta basato su eventi reali) è un episodio minore, scollegato dalla trama principale, dove un gangster viene torturato in quella maniera per fare il nome del suo complice nell'omicidio non autorizzato di altri due criminali. Il metodo fu talmente brutale che alla vittima schizzò via un occhio, senza però ucciderlo; fu infatti necessario dargli ... Leggi su movieplayer

