Carrion, il brutale titolo horror ha una data di uscita (Di sabato 11 luglio 2020) Durante la diretta di Devolver Digital, il team ha invitato Phil Spencer, grande boss di Xbox, a parlare di Carrion, macabro e raccapricciante titolo horror in pixel art. Attraverso questo nuovo trailer pieno di sangue, gli sviluppatori di Phobia Game Studio hanno finalmente confermato l'arrivo del loro titolo Carrion per il prossimo 23 luglio su Nintendo Switch, Xbox One e PC.Ribaltando le classiche regole degli horror, in Carrion il giocatore non sarà la preda, ma bensì il cacciatore. Nei panni di un essere antropomorfo dalle origini sconosciute, il nostro obiettivo sarà quello di inseguire e consumare esseri umani per seminare panico e paura nella struttura di ricerca dove siamo stati imprigionati.A furia di cibarsi di carne umana il nostro ... Leggi su eurogamer

