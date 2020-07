Carmelo Cutuli presidente della neonata Confassociazioni Media e Informazione (Di sabato 11 luglio 2020) Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali in Italia e in Europa, inaugura il settore confederale che aggrega i Media. ”Obiettivo della nuova branch Media e Informazione – ha dichiarato il presidente Cutuli – è quello di mettere in rete i diversi attori di questo settore, purtroppo oggi molto frammentato e poco sostenuto specialmente quando si parla di online, favorendo l’interazione tra gli associati e il Sistema Confassociazioni, una vasta rete multisettoriale dove i Media possono trovare i loro naturali stakeholder e contribuire allo sviluppo di ... Leggi su ildenaro

mercurpress : Ai nastri di partenza Confassociazioni Media & Informazione. Carmelo Cutuli ne è il Presidente #economia #poltrone… - Carmelo_Cutuli : Mercedes sulle tele con una mescola di svantaggio e mappature conservative stesso ritmo Ferrari negli ultimi giri..… - Carmelo_Cutuli : # malessereferrari ...#skysport -

Ultime Notizie dalla rete : Carmelo Cutuli Carmelo Cutuli presidente della neonata Confassociazioni Media e Informazione Il Denaro Carmelo Cutuli presidente della neonata Confassociazioni Media e Informazione

Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali in Italia e ...

Nasce Confassociazioni Media e Informazione

ROMA (ITALPRESS) – Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali ...

Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali in Italia e ...ROMA (ITALPRESS) – Confassociazioni, l’espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attività professionali ...