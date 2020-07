Cardinal Bassetti: lavorare per evitare crisi epocale da pandemia (Di sabato 11 luglio 2020) I vertici della Cei chiamano i cristiani a raccolta per una stagione di lavoro e preghiera, nel solco indicato da Giorgio La Pira che fu sindaco di Firenze nel dopoguerra, per affrontare la crisi epocale che rischia di aprirsi a causa del coronavirus. "Una grande figura del passato a me molta cara, come Giorgio La Pira, ha testimoniato nella sua opera quella che è stata definita la spiritualità delle Beatitudini", ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti, nell'omelia pronunciata oggi nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere in occasione della festa di San Benedetto patrono d'Europa. "Come è stato scritto, 'La Pira è riuscito a vivere la politica come la Beatitudine di colui che ha fame e sete di giustizia'", ha aggiunto, "e questa fame e sete di ... Leggi su agi

WowNotizie : RT @rtl1025: ?? In questo periodo, di fronte al rischio di una crisi epocale, dobbiamo comportarci come San Benedetto: pregare e lavorare pe… - rtl1025 : ?? In questo periodo, di fronte al rischio di una crisi epocale, dobbiamo comportarci come San Benedetto: pregare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cardinal Bassetti Cardinal Bassetti: lavorare per evitare crisi epocale da pandemia AGI - Agenzia Giornalistica Italia Bassetti: l'Italia riparta dalle Beatitudini. Che guidino la politica

È particolarmente cara al cardinale Gualtiero Bassetti la Basilica di Santa Cecilia a Roma. Perché alla chiesa nel cuore di Trastevere è legato il suo titolo cardinalizio. L’arcivescovo di Perugia-Cit ...

San Benedetto. Bassetti: l'Italia riparta dalle Beatitudini. Che guidino la politica

È particolarmente cara al cardinale Gualtiero Bassetti la Basilica di Santa Cecilia a Roma. Perché alla chiesa nel cuore di Trastevere è legato il suo titolo cardinalizio. L’arcivescovo di Perugia-Cit ...

È particolarmente cara al cardinale Gualtiero Bassetti la Basilica di Santa Cecilia a Roma. Perché alla chiesa nel cuore di Trastevere è legato il suo titolo cardinalizio. L’arcivescovo di Perugia-Cit ...È particolarmente cara al cardinale Gualtiero Bassetti la Basilica di Santa Cecilia a Roma. Perché alla chiesa nel cuore di Trastevere è legato il suo titolo cardinalizio. L’arcivescovo di Perugia-Cit ...