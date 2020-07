Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): ecco dove guardare la terza puntata sub ita e i nuovi trailer (Di sabato 11 luglio 2020) Nella serata di ieri, venerdì 10 luglio, è andata in onda su “Fox Turchia” la terza puntata di “Signor Sbagliato” (Bay Yanlis), la nuova soap con Can Yaman ed Ozge Gurel. La si può guardare su YouTube e ci sono anche tre trailer. Per ora in inglese, ma si possono impostare i sottotitoli in italiano. Come procede la storia tra Ozgur ed Ezgi? Ricordiamo che lui, oltre che bellissimo, è il ricco proprietario di un bar-ristorante che si gode la vita passando da una storia all’altra e non crede nell’amore; lei una romantica ragazza di umili origini che, dopo l’ennesima relazione sbagliata, vuole finalmente incontrare l’uomo giusto: quello da sposare e con cui costruire una famiglia! ... Leggi su pianetadonne.blog

_noni_noni_ : RT @MasterAb88: Boom di ascolti per #DayDreamer che conclude alla grande la Settimana realizzando ieri il 21,7%. Si unisce al grande succes… - sheneedsjawaad : @pensieri_acaso Zayn e Can Yaman, biondi con gli occhi azzurri insomma. ?? - mignaziam : @FARKTRGT Bellissima puntata divertente piacevole bravi tutti,soprattutto a Can yaman che nella serie fa la differe… - Carmen45819942 : RT @Claudia9776: @FARKTRGT Grandissimi I MIGLIORI IN ASSOLUTO Can Yaman e Ozge Gurel sono una bomba insieme .....non poteva scegliere di m… - esmayhans : RT @MasterAb88: Boom di ascolti per #DayDreamer che conclude alla grande la Settimana realizzando ieri il 21,7%. Si unisce al grande succes… -