Campania, De Luca Annuncia Ritorno a Scuola Anticipato (Di sabato 11 luglio 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, Annuncia durante una diretta social la possibile apertura anticipata delle scuole il 14/15 settembre. “Rispetto al nostro iniziale orientamento di riaprire il 24 settembre è intervenuta una novità, la nomina a commissario per l’emergenza scolastica Arcuri che proporrà una campagna di screening sul piano nazionale per l’inizio di settembre”. Queste le parole del governatore della Campania. De Luca prosegue: “Dovremo collocarci dentro quel periodo e decideremo di fare l’apertura dell’anno scolastico come le altre regioni tra il 14 e 15 settembre, come il 90% delle regioni. Ne daremo comunque preventiva comunicazione”. “Quello che serve è aprire ... Leggi su youreduaction

