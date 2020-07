Calciomercato Atalanta – Addio vicino per l’esterno nerazzuro (Di sabato 11 luglio 2020) Un Addio scontato quello di Robin Gosens cercato da molti club con in prima linea Inter e Juventus. Le voci sono anche confermate dallo stesso Gosens in un’intervista recente: “Non cado dall’albero ed ho sentito rumors sul mio conto; vedermi associato a tanti top club internazionali mi fa piacere anche se sono incredulo.Se dovessi decidere di cambiare squadra la cosa importante è quella di trovare un progetto sportivo adatto a me.Ho sempre detto che lo Schalke è il mio club del cuore. All’Atalanta sono felice, ma non ho mai nascosto il fatto che vorrei andare a giocare in Germania. Non so quando potrebbe succedere.” Calciomercato Atalanta – Addio vicino per l’esterno nerazzuro Giornal.it. Leggi su giornal

Calciomercato Atalanta – Nel mirino nerazzurro il giocatore della Roma Florenzi Per la prossima stagione, la Dea avrebbe messo nel mirino Alessandro Florenzi della Roma attualmente in prestito al Valencia. L’ Atalanta , dopo aver piazzato qualche colpo in uscita, inizia a tastare il terreno per la ricerca di calciatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato Atalanta, assalto all’Atletico Madrid: 30 milioni! CalcioMercato.it Juventus-Atalanta, Gosens ko nel riscaldamento: gioca Castagne

Contrattempo nel prepartita del big match di Torino contro la Juventus per l’Atalanta, per Gasperini e per i fantallenatori: si è fermato nel riscaldamento antecedente la gara Gosens, che dunque non s ...

LIVE Juventus-Atalanta, Serie A calcio in DIRETTA: i bianconeri vogliono approfittare della terza sconfitta consecutiva della Lazio!

