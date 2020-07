Calcio Napoli, Koulibaly: “Futuro? Sto bene qui, col Barcellona ce la giochiamo” (Di sabato 11 luglio 2020) Per adesso a lasciare il Calcio Napoli, Kalidou Koulibaly non ci pensa proprio, anzi è concentrato sul finale di stagione e soprattutto sul match di Champions. Ad andare via dal Calcio Napoli per adesso non ci pensa proprio: mai come in questo momento il mercato e’ un pensiero lontano perche’ c’e’ un campionato da finire … Leggi su 2anews

Avvenire_Nei : Calcio. Claudio Gavillucci, l'arbitro 'espulso' per avere fischiato contro il razzismo - Gazzetta_it : #Koulibaly: “Siamo da Champions. Se #DeLaurentis vuole chiudo la carriera a #Napoli” - CorSport : #Napoli, #Zielinski: 'A giorni l'annuncio del mio rinnovo. Puntiamo allo scudetto' ?? - milansette : Probabili formazioni di Napoli Milan - sportli26181512 : Arbitri di A, Napoli-Milan affidata a La Penna: Rese note le designazioni per la 32ª giornata: Fiorentina-Verona a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Sportitalia - Osimhen, sì al Napoli già prima di approdare in città! Ecco perché sta prendendo tempo adesso CalcioNapoli24 Probabili formazioni di Brescia-Roma

I giallorossi di Fonseca, che dopo aver infilato tre ko di fila hanno ritrovato il successo battendo il Parma, affrontano il Brescia al Rigamonti: ballottaggio Dzeko-Kalinic per l'attacco. I padroni d ...

KALIDOU - Koulibaly: "Napoli a vita? Non direi di no, Osimhen mi ha chiamato, gli ho detto che venendo a Napoli sceglierà la città giusta"

NAPOLI - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Osimhen mi ha chiamato. Abbiamo parlato del razzismo, gli ho detto che venendo a Napoli non av ...

