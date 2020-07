Bufera su Trudeau, contratto a ong che pagò famigliari (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 10 LUG - Nuovo Bufera su Justin Trudeau, la terza dal 2017, questa volta per aver assegnato un contratto governativo da 587 milioni di euro all'associazione benefica "We Charity", ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - WASHINGTON, 10 LUG - Nuovo bufera su Justin Trudeau, la terza dal 2017, questa volta per aver assegnato un contratto governativo da 587 milioni di euro all'associazione benefica "We Charity", ...Nuove polemiche nei confronti del premier canadese, questa volta per aver assegnato un contratto governativo da 587 milioni di euro ad una ong, la 'We Charity', che in passato avrebbe pagato alcuni su ...