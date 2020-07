Brooklyn Beckham si sposa con la fidanzata Nicola Peltz: “Lei ha detto sì” (Di sabato 11 luglio 2020) Brooklyn Beckham si sposa con la fidanzata Nicola Peltz: “Lei ha detto sì” Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, si sposa con la fidanzata Nicola Peltz. Ad annunciarlo è stato lui stesso su un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi – si legge nel post in cui è allegata una fotografia che vede i due fidanzati uniti in un romantico abbraccio – e lei ha detto di sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno. Ti amo ... Leggi su tpi

fanpage : Brooklyn Beckham sposerà Nicola Peltz, “David e Victoria benedicono le nozze” - SpencerCM_ : Brooklyn Beckham, 21 anni, sposerà Nicola Anne Peltz, 25 anni. Io, 24 anni, mi sono tagliata sbucciando una mela. ??? - _fabasthoughts_ : Ma in che senso Brooklyn Beckham si sposa OOOH QUESTO C’HA L’ETÀ MIA - alxssya_ : RT @sprousevhar: ok quindi brooklyn beckham si sposa e non con me l’ho presa bene si - ilamedri : Scusate ma in che senso scusate Brooklyn Beckham si sposa? -

La giovane età non ferma Brooklyn Beckham, che a soli 21 anni è già vicino alle nozze. Il figlio dell'ex calciatore David Beckham e della Posh Spice Victoria Adams si è ufficialmente fidanzato con la ...

Secondo quanto riferito da suoi (presunti) amici al «Mirror», il primogenito dei Beckham avrebbe chiesto la mano della fidanzata, con lui da circa dieci mesi. E la cosa avrebbe entusiasmato mamma Vict ...

