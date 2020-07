Brescia-Roma, Zaniolo torna al gol: sinistro vincente e 0-3 (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) La più bella notizia di questo 2020 giallorosso: Nicolò Zaniolo torna al gol. Il talento italiano entra nel secondo tempo di Brescia-Roma, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, e sigla la rete del 0-3 con un bel sinistro che beffa un Andreacci non perfetto. Per il giocatore Romanista si tratta del primo gol dopo il brutto infortunio subito lo scorso 12 gennaio contro la Juventus allo stadio Olimpico. Leggi su sportface

VIDEO | Brescia 0-2 Roma : la rete di Kalinic per il raddoppio giallorosso Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A!

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della e della Serie A! Brescia Roma 0-3 LIVE : Zaniolo cala il tris! Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio “Rigamonti”, e si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ... Live Brescia-Roma 0-3 : Zaniolo piazza il tris Dopo il 2-0 sul Verona del 30esimo turno, il Brescia cerca oggi la seconda vittoria consecutiva interna nel massimo campionato italiano, impresa riuscita l'ultima volta all'inizio del...

OfficialASRoma : Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma… - OfficialASRoma : ?????? A Brescia è arrivata l'unica tripletta di Gabriel Batistuta in giallorosso ? 10 cose da sapere in vista di… - SkySport : Probabili formazioni di Brescia-Roma - romanewseu : #BresciaRoma, bentornato #Zaniolo: ecco il primo gol post-operazione #ASRoma #RomanewsEU - ItalianSerieA : RT @BresciaOfficial: Al minuto 74 segna Zaniolo per la Roma. Parziale: Brescia 0 - Roma 3 #BresciaRoma #SerieATIM #ForzaBrescia ????? -