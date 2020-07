Brescia-Roma, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Brescia-Roma, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto allo stadio Rigamonti dove arriva la cosiddetta ultima spiaggia per i padroni di casa, costretti a vincere per non rinunciare alle residue chance di salvezza. Di contro, però, i giallorossi che non possono non ottenere i tre punti per restare al quinto posto. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di sabato 11 luglio. Brescia-Roma sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini. Leggi su sportface

Brescia-Roma (11 luglio ore 19 : 30) : formazioni - quote - pronostici Soffrendo all’inizio e uscendo alla distanza la Roma ha ritrovato la vittoria contro il Parma e con i gol di Mkhitaryan e Veretout ha mantenuto a distanza il Milan in quello che sarà un testa a testa per evitare i preliminari di Europa ...

Soffrendo all’inizio e uscendo alla distanza la Roma ha ritrovato la vittoria contro il Parma e con i gol di Mkhitaryan e Veretout ha mantenuto a distanza il Milan in quello che sarà un testa a testa per evitare i preliminari di Europa ... Brescia-Roma - i convocati di Diego Lopez : out Cistana - Alfonso - Bisoli e Balotelli Sono ventidue i calciatori convocati dall’allenatore Diego Lopez per il match che vedrà il suo Brescia e la Roma scendere in campo allo stadio Rigamonti alle 19:30 di sabato 11 luglio in occasione della trentaduesima giornata di Serie ...

Sono ventidue i calciatori dall’allenatore per il match che vedrà il suo Brescia e la Roma scendere in campo allo stadio Rigamonti alle 19:30 di sabato 11 luglio in occasione della trentaduesima giornata di Serie ... Brescia Roma - i convocati di Diego Lopez : out Cistana - Bisoli e Alfonso Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma in programma domani sera Domani sera il Brescia affronterà la Roma al Rigamonti per cercare punti utili per una miracolosa salvezza. Diego Lopez ha ...

lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - siamo_la_Roma : ??? #Dzeko è stanco ?? Il bosniaco parte dalla panchina con il #Brescia ???? E' pronto #Kalinic - forzaroma : #BresciaRoma, le probabili formazioni dei quotidiani: out #Dzeko, pronto #Kalinic con #Pellegrini e #Perez #ASRoma… - VoceGiallorossa : ?? #BresciaRoma - Le probabili formazioni dei quotidiani #AsRoma #SerieA #Vocegiallorossa - Boboj29 : Brescia -Roma ,con inizio ore 19,30, e' la seconda gara di questa giornata , il Brescia non ha nulla da chiedere ,s… -