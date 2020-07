Brescia-Roma, le probabili formazioni del match del Rigamonti (Di sabato 11 luglio 2020) Al “Mario Rigamonti”, Brescia-Roma scendono in campo per la trentaduesima giornata di campionato: le probabili formazioni del match Allo stadio “Mario Rigamonti” si affrontano Brescia-Roma nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. I padroni di casa, che nello scorso turno hanno perso a Torino, sono alla disperata ricerca di punti per tenere vivo il discorso salvezza. A sette giornate dal termine, il Brescia è 19° con 21 punti, a sette lunghezze di distanza dalla zona salvezza occupata dal Lecce. La Roma, invece, cerca il secondo successo di fila dopo la vittoria ai danni del Parma. L’obiettivo dei giallorossi è la ... Leggi su zon

