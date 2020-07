Brescia – Roma, le formazioni ufficiali (Di sabato 11 luglio 2020) Posta in palio alta al Rigamonti. Il Brescia ospiterà la Roma per una partita tra due squadre che hanno assoluto bisogno di punti. Le rondinelle vogliono bissare il trionfo casalingo contro l'Hellas Verona, mentre Fonseca deve fare punti per non subire l'eventuale sorpasso di Napoli e Milan.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 934905" align="alignnone" width="300" Roma (Getty Images)/captionBrescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Skrabb.Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini, Kalinic. Brescia – Roma, le formazioni ... Leggi su itasportpress

