Brescia-Roma 0-3: Zaniolo torna al gol (Di sabato 11 luglio 2020) Sabato 11 luglio alle 19.30 il Brescia ha ospitato al Rigamonti la Roma, partita valida per la 32° giornata di campionato di Serie A. La scorsa giornata i giallorossi sono usciti vittoriosi dal match in casa contro il Parma, ribaltando lo svantaggio iniziale e portando a casa 3 punti preziosissimi. La squadra di Lopez ha invece affrontato il Torino, ma ha subito una netta sconfitta per 3 a 1. La Roma occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 51 punti, pari merito col Napoli, mentre i padroni di casa si trovano al penultimo posto con 21 punti. Vincere per la Roma significherebbe consolidare il quinto posto in classifica, difendendolo dagli assalti di Napoli e Milan, mentre per il Brescia vorrebbe dire sfruttare al meglio una delle ultime ... Leggi su sport.periodicodaily

Serie A - pari tra Juve e Atalanta. La Roma vince a Brescia - Lazio k.o. in casa Serie A, i risultati di sabato 11 luglio 2020. La Lazio perde in casa , bene la Roma a Brescia . La Juve si salva dagli undici metri contro l’ Atalanta. Roma – Serie A, i risultati di sabato 11 luglio 2020. La trentaduesima giornata si ...

