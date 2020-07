Brescia Roma 0-3 LIVE: Zaniolo cala il tris! (Di sabato 11 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Roma 0-3 MOVIOLA 74′ Gol di Zaniolo – Il numero 22 affonda bene sulla corsia mancina, tiro sul primo palo che beffa Andrenacci! 73′ Rovesciata di Kalinic – Bel gesto tecnico da parte del croato, palla di poco sul fondo. 62′ Gol di Kalinic – Gran verticalizzazione di Perez, aggancio del croato che supera Andrenacci con un tocco facilissimo. 49′ Gol della Roma – Fazio colpisce ... Leggi su calcionews24

