Brescia-Roma 0-3: Fazio, Kalinic e Zaniolo, seconda vittoria consecutiva per Fonseca (Di sabato 11 luglio 2020) Contro una squadra quasi retrocessa doveva arrivare una vittoria, e vittoria è stata: la Roma supera 3-0 il Brescia ed espugna il "Mario Rigamonti" grazie alle reti di Fazio, Kalinic e di Zaniolo, di nuovo in gol dopo 204 giorni e un grave infortunio al ginocchio. Brescia Calcio v AS Roma - Serie A Fonseca è in vena di turn over massiccio e lascia in panchina a riposare Pau Lopez, ma soprattutto Edin Dzeko. Dentro Antonio Mirante e Nikola Kalinic, ma c'è da fare i conti con l'assenza... Leggi su 90min

