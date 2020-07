Brescia Roma 0-0 LIVE: ritmi bassi, meglio i giallorossi (Di sabato 11 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Roma 0-0 MOVIOLA 16′ Occasione Roma in area – Ci prova Peres, ma i giallorossi non riescono a sfruttare i vari rimpalli. Palla deviata in corner. 5′ Prima conclusione per la Roma – I giallorossi provano la conclusione, Andrenacci blocca in due tempi. 2′ Conclusione Torregrossa – Il numero 11 prova il diagonale dal limite, palla che termina sul ... Leggi su calcionews24

Brescia-Roma - le formazioni ufficiali BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Skrabb; Torregrossa. All. Diego Lopez. ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, ...

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Skrabb; Torregrossa. All. Diego Lopez. ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, ... Brescia-Roma - infortunio per Joronen nel riscaldamento : gioca Andrenacci Niente da fare per Jesse Joronen che si fa male e non risulta titolare in Brescia-Roma , match della trentaduesima giornata di Serie A. Il primo portiere dei lombardi ha accusato un problema durante il riscaldamento e ha deciso di dare forfait per ...

Niente da fare per Jesse che si fa male e non risulta titolare in , match della trentaduesima giornata di Serie A. Il primo portiere dei lombardi ha accusato un problema durante il e ha deciso di dare forfait per ... Brescia Roma 0-0 LIVE : ritmi subito alti Allo Stadio Rigamonti, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Roma si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

OfficialASRoma : Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma… - OfficialASRoma : ?????? A Brescia è arrivata l'unica tripletta di Gabriel Batistuta in giallorosso ? 10 cose da sapere in vista di… - SkySport : Probabili formazioni di Brescia-Roma - terribile76 : RT @PiccoloDrago65: Guardo Brescia-Roma e rischio di addormentarmi. Alle 19.53. L'ultima volta avevo 2 anni #BresciaRoma #SerieATIM - PiccoloDrago65 : Guardo Brescia-Roma e rischio di addormentarmi. Alle 19.53. L'ultima volta avevo 2 anni #BresciaRoma #SerieATIM -