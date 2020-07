Bordoni: a Ostia lungomare ostaggio di sbandati e vagabondi (Di sabato 11 luglio 2020) Roma – “Il lungomare un ostello per sbandati e vagabondi ad Ostia? Mentre la sindaca Raggi e la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo continuano con le loro inutili passerelle, quella che dovrebbe essere la perla del nostro litorale versa in uno stato di diffuso degrado. Lasciano senza parole le immagini che provengono dal lungomare di Ostia. Sporcizia ovunque, nessuna cura del verde, gente accampata nei giardini o che dorme bellamente sulle panchine della passeggiata vista mare. Ci vogliono risposte anche dalla politica. Appena scoppia l’episodio sono tutti qui pronti a rassicurare ma quando cala l’attenzione spariscono con le loro promesse. Altro che pedonalizzazione, cominciate a guardarvi attorno e ad occuparvi di Roma e del suo litorale”. ... Leggi su romadailynews

Bordoni : Ostia - pedonalizzazione è progetto scellerato Roma – “Nella mobilita’ l’Amministrazione usa due pesi e due misure; nel centro di Roma si aprono le Ztl mentre a Ostia si pensa solo alla pedonalizzazione , di cui la Lega chiede la revoca con l’individuazione di un ...

Roma – “Nella mobilita’ l’Amministrazione usa due pesi e due misure; nel centro di Roma si aprono le Ztl mentre a si pensa solo alla , di cui la Lega chiede la revoca con l’individuazione di un ... Ostia - Bordoni : ‘Piazza delle Repubbliche Marinare abbandonata’ (FOTO) <<Piazza Repubbliche Marinare a Ostia nei pressi dei giardini intitolati a Simone Renoglio versa in uno stato di degrado e abbandono totale. Verde secco, immondizia che fuoriesce dai raccoglitori dedicati e nessun tipo di manutenzione. I ...

<<Piazza a nei pressi dei giardini intitolati a Simone Renoglio versa in uno stato di degrado e abbandono totale. Verde secco, immondizia che fuoriesce dai raccoglitori dedicati e nessun tipo di manutenzione. I ... Spiagge libere di Ostia - Bordoni : ‘Fallimentare operato - situazione difficile per bagnanti e residenti’ “Fallimentare operato del X Municipio su allestimento Spiagge libere di Ostia. È assurdo, a stagione iniziata, non assicurare agli ospiti delle Spiagge pubbliche neanche i requisiti minimi di accesso e agibilità ...

romadailynews : Bordoni: a #Ostia #lungomare ostaggio di sbandati e vagabondi: #Roma – “Il lungomare un… - Bordoni_Ostia : @matteosalvinimi La distanza di sicurezza, le mascherine, i protocolli anti covid. Non c’è nulla, e un immigrato su… - Bordoni_Ostia : Un mare di guai per l’APP #SEAPASS #OSTIA Leggi qui ???? - blondy90550027 : RT @stefanocarlo2: Degrado a Ostia, uomo nudo nei giardini in pieno centro. Bordoni (Lega): «Ecco il biglietto da visita della città» https… - iolanda_pitti : RT @stefanocarlo2: Degrado a Ostia, uomo nudo nei giardini in pieno centro. Bordoni (Lega): «Ecco il biglietto da visita della città» https… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni Ostia Bordoni: a Ostia lungomare ostaggio di sbandati e vagabondi RomaDailyNews Ostia, un mare di guai per la Raggi: la “app” Seapass un flop. Insorge la Lega

Il consigliere comunale leghista, Davide Bordoni: “Sulle spiagge del litorale è il caos, la gestione dell’ordine pubblico è stata fatta solo a parole” Estate 2020 a Ostia, un mare di guai per Virginia ...

Ostia, un mare di guai per la Raggi: la “app” Seapass un flop. Lega furiosa

Il consigliere comunale leghista, Davide Bordoni: “Sulle spiagge del litorale è il caos, la gestione dell’ordine pubblico è stata fatta solo a parole” Estate 2020 a Ostia, un mare di guai per Virginia ...

Il consigliere comunale leghista, Davide Bordoni: “Sulle spiagge del litorale è il caos, la gestione dell’ordine pubblico è stata fatta solo a parole” Estate 2020 a Ostia, un mare di guai per Virginia ...Il consigliere comunale leghista, Davide Bordoni: “Sulle spiagge del litorale è il caos, la gestione dell’ordine pubblico è stata fatta solo a parole” Estate 2020 a Ostia, un mare di guai per Virginia ...